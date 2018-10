Ed Motta lança décimo terceiro disco

Um dos artistas mais completos de sua geração, o cantor carioca Ed Motta, 47 anos, está lançando “Criterion Of The Senses”, o seu décimo terceiro disco em três décadas de carreira. Com letras em inglês e sonoridades variadas, o trabalho chegou ao mercado brasileiro por meio de plataformas digitais. No exterior, onde se apresenta regularmente, o álbum pode ser encontrado em CD e vinil.

