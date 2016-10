Edelbrau e Irmãos Ferraro lançam cerveja colaborativa em edição limitada

A Cervejaria Edelbrau, de Nova Petrópolis, e a Irmãos Ferraro, de Porto Alegre, uniram-se para lançar um rótulo com sabor único e voltado ao público apreciador de cerveja maltada: trata-se de uma Wee Heavy, também conhecida por Strong Scotch Ale.

A origem dessa cerveja é escocesa e vem de uma época quando o lúpulo não era tão acessível na região da Grã-Bretanha. Fabricada com muito malte e um blend composto por 8 variedades, é uma cerveja complexa, com graduação alcoólica alta, porém extremamente equilibrada.

“A ideia surgiu da proximidade que a Edelbrau tem com a Irmãos Ferraro, construída principalmente pelo fato das duas empresas participarem do projeto Polo Cervejeiro RS, do SEBRAE. Desenvolvemos um rótulo de forma colaborativa, unindo o que as duas cervejarias têm de melhor e estamos muito satisfeitos com o resultado final”, explica Fernando Maldaner, um dos sócios da Edelbrau.

A Wee Heavy Edelbrau & Irmãos Ferraro será comercializada em lotes limitados nos bares e restaurantes selecionados da Grande Porto Alegre e Serra, a partir da segunda semana de novembro. A cerveja também poderá ser encontrada nas lojas das duas Cervejarias.

“A Irmãos Ferraro não tem nenhum rótulo parecido com a Wee Heavy e nem a Edelbrau. Esse não é um estilo de cerveja muito difundido e resolvemos apostar no malte como protagonista dessa vez” comenta Rodrigo Ferraro, sócio da Irmãos Ferraro.

Ficha técnica:

A produção da Cerveja foi realizada em Nova Petrópolis de forma colaborativa entre a Edelbrau e a Irmãos Ferraro.

Harmonizações: carnes defumadas, queijos maturados, carnes fortes e sobremesas caramelizadas

IBU: 25

Teor alcoólico: 9,4%

Embalagem: garrafa 500 ml

