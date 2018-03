Edição especial de St. Patrick’s Day do Projeto Mercado terá show da banda Apanhador Só

A quinta edição do Projeto Mercado será especialmente para comemorar o Saint Patrick’s Day no próximo sábado (17). O evento, que será na Grife do Sabor, será com venda de ingressos antecipados e na hora e o visitante terá à disposição expositores de marcas autorais de moda, gastronomia, acessórios e decoração.

O happy hour temático terá show ao vivo com a banda Apanhador Só, considerada um dos maiores destaques da cena alternativa do País, das 16h30 até as 18h. Os ingressos antecipados para o evento podem ser adquiridos por R$ 5,00 diretamente na Griffe do Sabor ou na hora pelo valor de R$ 8,00. Já o Chopp gelado e verdinho ficará por conta da Specht Bier, cerveja feita com a tradicional pureza alemã. A Griffe do Sabor também terá hambúrgueres especiais acompanhados de batatas rústicas para acompanhar.

Com mais de 50 edições já realizadas desde o ano de 2015, o Projeto Mercado oferece entretenimento por meio da promoção de diversas marcas autorais de produtos e serviços em ambientes descontraídos. O evento acontecerá das 15h30 às 21h30 no espaço externo da Griffe do Sabor, localizada na Rua Jari 692, bairro Passo D’Areia.

Sarau Musical

Após o show com a banda Apanhador Só, a partir das 18h até o encerramento do evento haverá um Sarau Musical com vários estilos de música e cantores de Porto Alegre.

