Edições Sesc São Paulo lançam Direito, arte e liberdade, primeira publicação da coleção Gestão da Cultura e Entretenimento

As Edições Sesc São Paulo dão início à coleção Gestão da Cultura e Entretenimento com o lançamento de Direito, arte e liberdade, coletânea de artigos organizada por Cris Olivieri, advogada em cultura e entretenimento há trinta anos, e por Edson Natale, músico, escritor, jornalista e gerente de música do Itaú Cultural.

O livro apresenta textos que refletem sobre princípios constitucionais e direitos individuais vinculados à arte, estabelecendo relações entre a produção artística, a liberdade de expressão e temas como infância, religião, humor, direitos da personalidade e crime, por meio do pensamento crítico de especialistas, artistas e jornalistas e do ponto de vista de líderes religiosos. Com isso, a obra fornece ferramentas que permitem a advogados, artistas, gestores culturais e demais profissionais da produção artística lidar com questões cada vez mais frequentes, relacionadas a esses temas. Trata, por exemplo, dos limites da expressão artística sob a perspectiva do direito – assunto que se tornou um dos mais relevantes na área da cultura no Brasil, após diversos casos recentes de intolerância à diversidade. Além disso, constitui-se em rica fonte bibliográfica, que fornece informações e subsídios técnicos para professores e alunos de cursos em nível médio, de graduação e pós-graduação nas áreas da arte, cultura, direito e entretenimento.

Além de artigos dos organizadores, o livro conta com textos de José Celso Martinez Correa, Antonio Prata, Juca Kfouri, Yael Steiner, Benjamin Seroussi, Cleomar Rocha, Inês Virginia Prado Soares, Stela Barbieri, Mariana Rielli, Camila Marques, Paula Martins, Stuart Frost, Mauro Arjona, Roberto Dias, Gisela Istamati, Hugo Possolo, Willian Galdino, Cláudio Lins de Vasconcelos e Luís Francisco Carvalho Filho. Completam a coletânea entrevistas com importantes lideranças religiosas: o bispo Dom Clovis Erly Rodrigues, o pastor Henrique Vieira, Makota Valdina de Oliveira Pinto, o xeque Mohamad al Bukai, o rabino Nilton Bonder e Frei Betto; além de uma entrevista com Jô Soares.

Este primeiro volume inaugura a coleção Gestão da Cultura e do Entretenimento, que abordará também os temas: instituições culturais e terceiro setor, cadeia de financiamento do audiovisual, incentivos fiscais, entre outros.

