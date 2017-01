Um grupo de homens armados atacou nesta terça-feira (17) a tiros vários edifícios públicos na região central do balneário turístico de Cancún, no México, informaram fontes oficiais.

Os criminosos, que estavam em motos, abriram fogo contra a sede da promotoria do Estado de Quintana Roo para a região Norte. Outros alvos foram os prédios da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, da sede dos Bombeiros e do Centro de Controle, Comando, Cômputo e Comunicações (C4) de Cancún, disseram as fontes à agência de notícias Efe.

O ataque, realizado por volta das 16h (19h de Brasília-DF), ocorreu apenas um dia depois de um homem abrir fogo em uma boate da cidade turística de Playa del Carmen, na Riviera Maya, gerando um tiroteio que causou a morte de cinco pessoas e feriu outras 15.

Os edifícios públicos atacados se encontram na mesma área sobre as avenidas Xcaret e Kabah, onde os disparos provocaram pânico entre os transeuntes. De acordo com as fontes policiais, a região já foi isolada pelas forças de segurança.

Cancún é um dos principais destinos de praia do México e a porta entrada da paradisíaca Riviera Maya, no Caribe mexicano.

No ataque ocorrido na madrugada de segunda-feira morreram cinco pessoas; um canadense que trabalhava como supervisor de segurança do festival de música eletrônica BPM, um italiano, dois mexicanos do Estado de Veracruz e uma mulher americana.

Segundo Carlos Joaquín González, governador de Quintana Roo, Estado do qual Cancún é capital, as primeiras investigações apontam que o tiroteio começou por uma briga entre duas pessoas, mas várias testemunhas se referiram a uma disputa pela venda de drogas nesta cidade turística.

Na madrugada desta terça-feira (17) apareceu pendurada na via publica uma mensagem ameaçadora em um lençol, na qual o cartel de drogas de Los Zetas assumia a autoria do ataque.

