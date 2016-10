Edital chama mais 220 alunos para formação de escrivães e inspetores de Polícia Civil

A Polícia Civil lançou edital para chamamento de mais 220 alunos efetuarem suas matrículas de ingresso no Curso de Formação de Escrivães e Inspetores de Polícia na Acadepol (Academia de Polícia Civil) do Rio Grande do Sul, etapa final do concurso para a carreira. O curso começa no dia 18 de novembro e será composto de 930 horas-aula, devendo encerrar-se em maio de 2017.

Atualmente, 220 alunos estão em curso, cuja formatura está prevista para o final de janeiro de 2017. Outros 150 alunos serão convocados para a matrícula, no ano que vem, conforme a segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública.

Disciplinas como Técnicas de Operações Policiais, Inteligência Policial, Investigação Criminal, Armamento e Tiro, Delegacia Experimental, Criminalística, Medicina Legal, Direitos Humanos Aplicados à Função Policial, Ética e Cidadania, Gestão Policial, Legislações Especiais Aplicadas a Grupos Vulneráveis e Perícias Laboratoriais são ministradas para que os futuros policiais sejam capacitados para executar suas missões.

