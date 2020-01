Porto Alegre Edital de concessão do trecho 2 da Orla do Guaíba será lançado nesta terça

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Projeto prevê construção de uma das maiores rodas gigantes da América Latina. Foto: Arte PMPA/PMPA Projeto prevê construção de uma das maiores rodas gigantes da América Latina. (Foto: Arte PMPA/PMPA) Foto: Arte PMPA/PMPA

O edital para concessão do trecho 2 da Orla do Guaíba será lançado nesta terça-feira (14), às 14h, no Salão Nobre do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10). A concessão, prevista para o período de 35 anos, permite que o poder público estabeleça o que é ideal para o espaço e que o setor privado faça os investimentos necessários.

O objetivo, segundo a prefeitura, é tornar a Orla do Guaíba um espaço turístico e com mais opções de lazer à população. Entre as intervenções obrigatórias a serem feitas, está a construção de uma roda gigante, que deverá ser uma das maiores da América Latina.

