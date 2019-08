Edital de revitalização do Gasômetro é lançado; veja o que prevê o projeto

O edital de concorrência pública internacional para obras de requalificação da Usina do Gasômetro, fechada desde 2017, foi lançado nesta segunda-feira (26) pela Prefeitura de Porto Alegre. Dos R$ 12,5 milhões estimados, R$ 10 milhões vêm do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e R$ 2,5 milhões de recursos próprios do município. O projeto faz parte da remodelação da Orla do Guaíba e será a maior intervenção já realizada nos mais de 90 anos do prédio.

O edital foi apresentado na Pinacoteca Aldo Locatelli do Paço Municipal, onde o prefeito Nelson Marchezan Júnior explicou que o projeto inicial previa a necessidade de R$ 40 milhões. No entanto, para garantir que a obra terá os recursos necessários para ser entregue, o projeto foi refeito.

“Só vamos iniciar obras que tenhamos condições de dar seguimento, e as reformas aprovadas pela Câmara de Vereadores nos deram essa possibilidade. Não será mais uma obra começada e parada por falta de planejamento, erro no projeto ou falta de recursos próprios. Desde 2015, a prefeitura não conseguia aprovar financiamentos. Agora, temos previstos R$ 668 milhões”, afirmou Marchezan.

A abertura dos envelopes de licitações será feita no dia 26 de setembro. As obras devem iniciar ainda neste ano, com previsão de 14 meses de duração.

O projeto a ser implementado, conforme o diretor da Usina do Gasômetro, Luiz Armando Capra Filho, é da 3C Arquitetura e Design, com aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Conselho do Patrimônio Histórico Cultural da Secretaria Municipal da Cultura (Compahc) e Plano de Proteção Contra Incêndios (PPCI), liberado em julho pelo Corpo de Bombeiros. “A usina é tombada duas vezes: pelo município e pelo Estado. Esse projeto é seguro, funcional e respeita o patrimônio histórico”, ressaltou Filho.

O que vai mudar

Os espaços do Gasômetro ganharão equipamentos modernos, embora mantenham a essência de exibição dos espetáculos experimentais. A ideia é que o local passe a se tornar financeiramente sustentável. Para isso, a modernização da segurança do prédio é ponto-chave. Todos os espaços serão 100% acessíveis a pessoas com deficiências.

Confira o que mais deve ser implementado na Usina:

Assentos e pergolados para apreciar a vista do Guaíba

Restaurante com vista panorâmica no quarto andar

A sala de cinema P.F. Gastal será requalificada e mudará do terceiro andar para o térreo

No segundo pavimento, ficará o Teatro Elis Regina, no formato de arena. Os assentos em volta do palco poderão abrigar até 300 pessoas

Deixe seu comentário: