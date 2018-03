O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que edital da edição 2018 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terá uma série de modificações. A nova versão, cujos detalhes não foram adiantados, deve ser lançada no dia 21 deste mês, com inscrições no período de 7 a 18 de maio e provas entre 4 e 11 de novembro.

