Depois de 4 anos, Prefeitura lança edital para novos relógios de rua em Porto Alegre

A prefeitura anunciou na manhã desta segunda-feira (20) o edital para a concessão de 168 Relógios Eletrônicos Digitais (REDs) no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Desde 2015 os porto-alegrenses estão impossibilitados de conferir as horas nos tradicionais relógios de rua.

Os novos modelos terão medição de hora e temperatura, câmeras de segurança, medidores de radiação solar e um painel do cidadão com informações diárias. Há a possibilidade de os relógios também disponibilizarem wi-fi gratuito. O valor inicial do contrato é de R$ 11,5 milhões, com reinvestimento previsto de R$ 5 milhões, além da permissão de publicidade pela administradora.

De acordo com o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Barros Ribeiro, a previsão é que o contrato com a empresa vencedora aconteça até o fim do ano. “Após a publicação do edital são 45 dias até o recebimento da proposta. O próximo período depende do número de proposta, pois temos avaliação técnica além da avaliação de preços. Uma vez selecionada a empresa com a melhor proposta, mais 45 dias para instalação do protótipo. Sendo bem sucedido e avaliado pela prefeitura, assinamos o contrato. Nós imaginamos que isso ocorra no último trimestre do ano” disse ele.

Empresas interessadas em participar do edital de concessão dos relógios serão conhecidas na abertura dos envelopes que ocorre no dia 8 de julho, às 14h30, na Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na rua Siqueira Campos, 1300, 3º andar, sala 301.

Deixe seu comentário: