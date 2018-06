O governo gaúcho lançou nessa quarta-feira um edital para consulta pública sobre a concessão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. Aberto até o dia 6 de julho, o processo tem por objetivo proporcionar melhorias no espaço físico da instituição e ampliar as suas opções de atividades. Detalhes em www.sema.rs.gov.br.

