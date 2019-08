Edital para obra de revitalização do Gasômetro será lançado segunda

O edital de concorrência pública internacional para a obra de revitalização da Usina do Gasômetro de Porto Alegre será lançado na próxima segunda-feira (26). Os investimentos, que estão na casa dos R$ 12,5 milhões, virão do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e de recursos próprios da prefeitura. A projeção inicial previa um valor de R$ 40 milhões. No entanto, o orçamento teve de ser revisto pois foi considerado inviável pelo município. A expectativa da Secretaria Municipal de Cultura é de que as obras sejam concluídas até o fim de 2020.

