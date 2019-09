A 14ª obra do escritor Felipe Daiello, Vida: Viagem sem Roteiro, é a nova criação do inquieto ex-professor de Engenharia da UFRGS, que começou no mundo das letras aos 66 anos de idade. Com uma temática que busca traduzir o significado existencial, a publicação será totalmente digital e lançada também nas lojas oficias como AppStore, Android e Amazon, junto com o lançamento físico, no dia 13 próximo, marcado para às 17h30min, na sede da Editora AGE (rua Valparaíso, 285 – Jardim Botânico).

