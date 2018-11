A Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e o Instituto Estadual do Livro (IEL) lançam ‘Lendas do Sul – Edição Ilustrada’ , de Simões Lopes Neto. O lançamento faz parte da programação da Feira do Livro de Porto Alegre 2018 e ocorrerá neste sábado (10), com a realização de painel, às 16h30, no Clube do Comércio.

