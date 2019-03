Editora lança e-book da bombástica biografia não-autorizada da Anitta

No primeiro minuto pós meia-noite desta quarta-feira (27), a editora Ediouro liberou o e-book da biografia não-autorizada da cantora Anitta.

Assinada pelo jornalista e apresentador Leo Dias, a versão digital do livro, com pré-venda na plataforma Amazon, bateu recorde nacional e deve figurar entre os mais vendidos. Com 274 páginas, o e-book traz a narrativa da trajetória da jovem carioca que deixou o subúrbio rumo ao estrelato mundial.

Com muitas polêmicas, o livro traz histórias de bastidores que nunca foram reveladas pela imprensa e muito menos pelos envolvidos. De empresários do ramo musical aos artistas mais relevantes da cena pop, muita gente que cruzou o caminho da Anitta é mencionada no livro. Algumas histórias são difíceis de acreditar, mas o jornalista garante que tem todas as provas documentadas. Temas como religião, depressão e sexualidade da cantora também são exploradas de forma bastante transparente.

O lançamento oficial do livro é neste sábado (30). Ao longo das próximas semanas, Leo Dias viajará pelo Brasil divulgando a biografia em livrarias e jornais.

