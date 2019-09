Diversas editoras de livros brasileiras estão se manifestando nesta sexta-feira (06) contra o anúncio do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de que censuraria exemplares do gibi “Vingadores – A Cruzada das Crianças”, expostos na Bienal do Rio, por conterem imagens de um beijo gay. Fiscais visitaram a feira para verificar a denúncia de que livros impróprios para menores estariam à venda.

