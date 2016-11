Edson Celulari agradece recuperação em luta contra câncer: “Graça recebida”

Edson Celulari usou seu Instagram, na manhã deste domingo (27) para falar sobre sua luta contra o câncer. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, o ator venceu a batalha e está está curado do linfoma não-hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema de defesa do organismo.

“Graça recebida. Graça agradecida. Um coração pleno de obrigados. Vida que segue com muito Amor”, escreveu o ator, que aparece na foto com o cabelo já crescendo. Após a publicação, os internautas celebraram com o ator e deixaram mensagens positivos.

Em agosto, Celulari disse estar confiante sobre sua recuperação. “Passando pra dizer que sigo firme e confiante”, afirmou ele em post na rede social. Foi também via Instagram que o ator revelou em junho deste ano que lutava contra a doença. (AG)

