Edu Berdí faz show de lançamento do álbum Malabarista Aprendiz

Do samba ao blues, do bolero à valsa, um dos expoentes do MPB no estado, o cantor e compositor gaúcho Edu Berdí, lança seu primeiro álbum, Malabarista Aprendiz. Para quem já ouviu o primeiro single lançado em novembro de 2017, o samba Segredo e Música, agora poderá conhecer as outras nove canções do álbum, sendo todas inéditas.

O show de lançamento do disco Malabarista Aprendiz acontece no dia 07 de junho no Teatro da AMRIGS, em Porto Alegre, e terá a direção musical do pianista Luiz Mauro Filho, contando ainda com Marquinhos Fê na bateria, Lucas Esvael no baixo e Dinho Oliveira nos violões e guitarras. O show conta ainda com participações especiais nas vozes de Renata Adegas, Ana Karina e do Coral da AMRIGS.

Em Malabarista Aprendiz, que contou com produção e arranjos de Paulinho Fagundes, Edu traz influências da MPB, que permeiam seu gosto e sua carreira. Antes de decidir se dedicas ao lançamento de suas composições, Edu participou de algumas bandas de MPB de Porto Alegre. Em 2007, fundou a banda Morena de Angola que tocou por anos na noite da capital. Em 2008 a Morena de Angola fez o show de abertura do palco Botequim do Planeta, palco que reuniu grandes artistas da MPB no Planeta Atlântida daquele ano. As músicas do CD Malabarista Aprendiz utilizam ritmos variados, como samba, valsa, boleto e blues. Em 2016, o artista antecipou, em versões diferentes das do CD, no formato voz e violão, três canções do álbum, lançando os clipes “Segredo e Música”, “Essa Canção, Seu Coração” e “Nos Piores Momentos”, que juntos tiveram mais de 200 mil visualizações nas redes.

Edu se apresenta nos palcos desde os sete anos de idade. Na adolescência participou de bandas de Hard Rock, ganhando prêmios de melhor vocalista em alguns festivais estudantis. Edu Berdí ainda é médico, especialista em Medicina Nuclear, com mestrado e doutorado pela PUCRS. Foi exatamente durante a faculdade de Medicina que tomou gosto por MPB, principalmente por Chico Buarque, e passou a se dedicar a esse estilo musical. Edu destaca que “a aproximação de alguns amigos à obra de Chico Buarque foi decisiva para sua carreira”.

Serviço do Show do lançamento do álbum “Malabarista Aprendiz”:

Onde: AMRIGS, AV. Ipiranga, 5311, Bairro Partenon, Porto Alegre

Quando: 07 de junho (quinta-feira)

Horário: 20h30

Valores:

R$ 50,00 – inteira

R$ 25,00 – meia (idosos e estudantes)

R$ 25,00 – promocional (50% de desconto para sócios do Clube do Assinante)

Pontos de venda:

– Site Blueticket

– Lojas Multisom

– Livrarias Cameron

– Z Café

– Restaurante Sambo

– Matita Pere

– Estúdio Pretto

– Bilheteria da AMRIGS

Deixe seu comentário: