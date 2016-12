Edu Oliveira assume mandato de Jardel na Assembleia

A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Silvana Covatti (PP), deu posse, nesta quarta-feira (28), na Sala da Presidência, ao suplente da bancada do PSD, Eduardo Oliveira, em cumprimento ao que determina o Regimento Interno e o Código de Ética Parlamentar, diante da cassação do deputado Mário Jardel.

A cerimônia de juramento reuniu o vice-governador José Paulo Cairoli, representantes do governo, deputados e agentes públicos da Fronteira Oeste. Edu Oliveira é natural de Santana do Livramento.

Depois do ato de posse, realizado pela presidente, o novo deputado referiu o procedimento adotado pela Assembleia em afastar um membro por falta de decoro e assegurou sua responsabilidade com o mandato do PSD. Com a experiência de três mandatos na Câmara de Vereadores de Santana do Livramento, onde também exerceu o cargo de vice-prefeito e ainda o período como secretário estadual de Modernização Administrativa e Recursos Humanos, Olivera antecipou sua disposição em contribuir para mudar a atual face do desmonte do Estado.

Ele elogiou o empenho dos deputados nas últimas sessões legislativas diante do desafio de projetos que buscam corrigir erros do passado. Ele acredita que o Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a enfrentar a sua crise estrutural e o caos administrativo e, por isso, também será o primeiro a superá-los.

