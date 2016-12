Edu Olivera assume vaga de Mário Jardel na Assembleia nesta quarta-feira

A presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputada Silvana Covatti (PP), dá posse nesta quarta-feira (28) ao suplente do PSD, Edu Olivera, que assume a vaga do deputado Mário Jardel, cujo mandato foi cassado na sessão plenária de 22 de dezembro, por falta de decoro parlamentar. A cerimônia será às 11h30min, na Sala da Presidência.

Eleito em 2012 vice-prefeito de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Estado, Olivera esteve licenciado desde 2014, quando disputou vaga na Assembleia Legislativa e, posteriormente, assumiu a titularidade da Secretaria Estadual de Modernização Administrativa e Recursos Humanos. Atualmente, responde pelo cargo de vice-prefeito no município, onde já exerceu três mandatos como vereador. Ele é fundador do PSD gaúcho.

Advogado, Edu Olivera, 40 anos, assume a vaga com a desistência do primeiro suplente da sigla, o vereador de Porto Alegre, Tarciso Flecha Negra.

