Eduardo Bolsonaro aparece armado em gravações do jogo das Três Pistas, no SBT

Os dois filhos do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio e o deputado Eduardo, ambos do PSL, participaram das gravações do jogo das Três Pistas, do programa do Silvio Santos, no SBT. Eles se reuniram ao lado do dono da emissora para uma foto, em que Eduardo apareceu armado.

O programa vai ao ar no próximo domingo, 14 de julho. O valor que o governo Bolsonaro enviou, às emissoras de comunicação, em verbas publicitárias, foi 60% inferior ao que foi repassado na mesma época, em 2018, pelo governo Temer. O Planalto liberou uma nota oficial, informando os valores repassados, após informações incoerentes a respeito das quantias.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) informa que o site de noticiais Uol e o jornal Folha de S. Paulo, na matéria intitulada “Gasto federal com publicidade cresce, e Record supera Globo”, publicada hoje, erraram na avaliação dos gastos de publicidade da Presidência da República, usando como base os pagamentos referentes a investimentos feitos pelo Governo Temer, porém só pagos agora no primeiro trimestre desse ano na gestão Bolsonaro. Essa explicação foi dada exaustivamente a reportagem durante a apuração de dados, mas os veículos insistiram na interpretação parcial do relatório financeiro disponível no site da Secom. Deveriam ser levadas em consideração as autorizações de publicidade feitas nos três primeiros meses deste ano, referentes ao Governo Bolsonaro, que totalizaram o valor real de R$ 13,3 milhões para a campanha da Nova Previdência, uma economia de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram investidos R$ 33 milhões. Desse total, a TV Globo foi o veículo que mais recebeu pedidos (R$ 1,9 milhão), seguida do SBT (R$ 1,4 milhão) e, por fim, a Record (R$ 1,2 milhão), segundo plano de mídia técnica feita pelas agências licitadas pela Secom. Sendo assim, os R$ 75,5 milhões citados nas matérias referem-se a restos a pagar e não valores do orçamento autorizado para a Secom neste ano pelo Congresso Nacional. Secretaria Especial de Comunicação Social

