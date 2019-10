Eduardo Bolsonaro destituiu os 12 vice-líderes após assumir a bancada do PSL na Câmara dos Deputados

Entre as prerrogativas das lideranças estão: pedir a palavra para falar em qualquer momento da sessão. O tempo a que ele tem direito é proporcional ao número de deputados. No caso do PSL, são sete minutos por sessão; participar dos trabalhos de qualquer comissão (mesmo daquelas em que não for integrante), sem direito a voto; orientar a bancada durante votação em plenário; indicar membros da bancada que irão integrar as comissões; e registrar candidatos a cargos da Mesa.

Os ex-vice-líderes

O ofício comunicando a destituição dos vice-líderes foi recebido pela Secretaria-Geral da Mesa por volta das 16h20min.