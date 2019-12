Notas Brasil Eduardo Bolsonaro é destituído da presidência do PSL em SP

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi destituído da presidência do PSL em São Paulo pela direção nacional da sigla, segundo registro no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A destituição aconteceu na terça-feira (3), mesmo dia em que o Diretório Nacional do PSL confirmou punição a 18 deputados da sigla ligados ao presidente Jair Bolsonaro.

