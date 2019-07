Eduardo Bolsonaro facilitará o acesso do Brasil ao governo americano

O Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, defendeu a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à cadeira de embaixador do Brasil em Washington, agora oficializada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Na sexta-feira, 26, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou que o Brasil enviou ao governo dos Estados Unidos um “agrément” (pedido diplomático) para que o filho do presidente Jair Bolsonaro seja nomeado.

“Pelo networking (rede de relacionamento) que ele tem, vai facilitar muito o acesso (do Brasil) ao governo americano”, disse Troyjo após participar de evento em comemoração aos 45 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), no Rio.

“Ele é o deputado federal mais votado do Brasil, tem características de vigor, de energia, de perspicácia e de networking que podem facilitar muito os interesses nacionais. E nós vamos trabalhar para que ele seja o melhor embaixador que o Brasil já teve nos Estados Unidos”, afirmou o secretário ao ser questionado se a indicação de Eduardo configura nepotismo.

Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro defendeu a aproximação com os Estados Unidos e a indicação de seu filho Eduardo Bolsonaro, atualmente deputado federal pelo PSL de São Paulo, para ocupar o cargo de embaixador em território americano em evento neste sábado, 27, na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Bolsonaro alegou que, com o filho na embaixada, teria um contato direto com o presidente americano Donald Trump. “Vocês acham que eu botaria um filho meu no posto de destaque desse pra pagar vexame? Eu quero um contato imediato, rápido, com o presidente norte-americano. Como eu tive dificuldade agora pra tratar a questão do navio iraniano que está aqui no Brasil”, justificou.

O presidente disse ainda que as negociações sobre o abastecimento de navios iranianos retidos no Porto de Paranaguá desde junho por falta de combustível é um assunto “reservado”.

Bolsonaro afirmou que está buscando parceiros de outros países para explorar as riquezas naturais brasileiras. “Me ajudem a fazer da Baía de Angra uma Cancún brasileira. Só que eu tenho que derrubar um decreto, acreditem, é por lei. Cancún fatura uns $ 12 bilhões por ano. O que fatura a Baía de Angra? Fatura com o dinheiro que vem de cuscuz, de cocoroca e agua de coco. E o estado (RJ) e o governador (Wilson Witzel) com dificuldade”, ironizou. “Vamos fazer da Baía de Angra uma Cancún. Estou trabalhando nesse sentido. Já tem gente de fora do Brasil que a custo zero transforma isso talvez na primeira maravilha do Brasil”, completou.

Questionado sobre as questões ambientais que envolvem a região de Angra dos Reis, Bolsonaro respondeu que o assunto vai “preocupar os veganos que só comem vegetais”. Ele argumentou que quem quiser cometer um crime ambiental atualmente na baía de Angra poderia fazê-lo tranquilamente à noite, porque “não tem como fiscalizar”.

Para Bolsonaro, o Brasil já tem reservas naturais em excesso. Ele criticou as multas do Ibama a quem produz soja em reservas indígenas.

“Pela primeira vez na história do Brasil na nova república tem um presidente que tratou de igual todos os chefes de estado do G-20. O presidente da França, a senhora (Angela) Merkel, queriam que eu voltasse pra cá demarcando mais 30 reservas indígenas, ampliando reservas ambientais. Isso é um crime”, opinou.

Segundo ele, a extensão da reserva indígena ianomâmi tem o dobro do estado do Rio de Janeiro, mas apenas 9 mil índios.

“Raros são os municípios que têm menos de nove mil habitantes. É justo isso? Terra riquíssima. Se junta com a (reserva) Raposa Serra do Sol é um absurdo o que temos de reservas minerais ali. Estou procurando o primeiro mundo para explorar essas áreas em parceria e agregando valor. Por isso a minha aproximação com os Estados Unidos. Por isso eu quero uma pessoa de confiança minha na embaixada dos Estados Unidos”, disse o presidente, referindo-se ao próprio filho.

