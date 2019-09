Eduardo Bolsonaro faz gesto de arma em frente a escultura pela paz em NY

O deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou na quinta-feira (26), no Twitter, uma foto fazendo o gesto da “arminha” em frente à escultura pela paz que fica na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. O monumento do sueco Carl Fredrik Reuterswärd, um revólver com o cano amarrado em um nó, foi feita após o assassinato de John Lennon, morto a tiros em 8 de dezembro de 1980, como uma homenagem ao músico. A obra encontra-se na ONU desde 1988 e é um dos mais conhecidos monumentos ao desarmamento no mundo. O artista faleceu em 2016.

As operações de paz da ONU acertadamente usam armas. Mas na entrada do prédio da ONU em NY fica essa escultura desarmamentista. Como todo bom desarmamentista eis a máxima "armas para mim, desarmamento para os outros". pic.twitter.com/CuPKx1gKtx — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 26, 2019

Nesta sexta, o deputado fez uma série de postagens defendendo que “a escultura desarmamentista na entrada da ONU serve para depreciar o papel fundamental das armas na garantia da segurança, das liberdades e da paz. Ignoram o uso defensivo das armas de fogo”. O filho do presidente da República alegou que a morte de John Lennon teria sido um “pano de fundo para calar os pró-legítima defesa que ousarem falar contra”. Eduardo Bolsonaro estava nos EUA acompanhando a comitiva presidencial que participava da Assembleia Geral da ONU.

