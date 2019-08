Eduardo Bolsonaro garante que sua indicação a embaixada segue mantida

Após o presidente Jair Bolsonaro admitir a possibilidade de desistir da indicação do filho à embaixada do Brasil, em Washington, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou, na tarde desta terça-feira (20), que a indicação de seu nome está mantida. “Estão dando o enfoque, tentando dar contorno de que o presidente poderia estar voltando atrás. Não tive nenhuma conversa dessa com ele. Está mantida e estamos seguindo adiante”, afirmou o parlamentar no Plenário da Câmara.

Na manhã desta quarta, Bolsonaro deu sinal de que poderia desistir da indicação, caso o governo não tenha votos suficientes para garantir a aprovação do nome do filho.

