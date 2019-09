Eduardo Bolsonaro utiliza imagem falsa para condenar ativista adolescente Greta Thunberg

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, postou nessa quarta-feira (25), uma imagem falsa para condenar a ativista Greta Thunberg. A imagem apresentada, mostra Greta comendo dentro de um trem, e crianças do lado de fora olhando para a comida. A publicação exposta pelo filho do presidente Jair Bolsonaro é uma montagem feita de postagem que a própria sueca fez em seu Instagram em janeiro deste ano.

Na mesma postagem, Eduardo cita uma notícia relacionando Greta Thunberg ao investidor George Soros. “Vocês roubaram minha infância disse a garota financiada pela Open Society de George Soros”, escreveu ele na rede. O rumor de que Greta seria patrocinada ocorreu de outra montagem realizada sobre foto da ativista com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore. Confrontado pelos seguidores por compartilhar uma imagem falsa, Eduardo Bolsonaro disse que sabia e que em nenhum momento escreveu que Greta era neta de Soros. O deputado compartilhou ainda um link do portal “Estudos Nacionais”, que reafirma que a menina seria patrocinada pelo investidor, ainda que sem apresentar provas.

"Vocês roubaram minha infância…" disse a garota financiada pela Open Society de George Soros. pic.twitter.com/5CzPDMd38O — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 26, 2019

Eduardo também publicou, nesta quinta (26), uma foto de uma ironia com o discurso da menina na cúpula do clima na ONU. Em resposta ao próprio tweet, ele ressaltou: “OBS: isso não é uma montagem!” “Você vem até nós, os jovens, em busca de esperança. Como ousam?” criticou Greta no discurso. “Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias, mas eu tenho sorte. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, ecossistemas inteiros estão entrando em colapso”, afirmou.

Nas redes sociais, a hashtag “desculpa Greta” ganhou os trending topics, assuntos mais comentados, do Twitter, em resposta às publicações do filho do presidente Jair Bolsonaro, os usuários da rede pediram desculpas à ativista.

