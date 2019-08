Eduardo Bolsonaro viaja aos EUA para reunião com Donald Trump

O filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, viajou aos Estados Unidos para encontrar com Donald Trump. O ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também irá participar da reunião, marcada para esta sexta-feira (30). Eduardo disse que deverá tratar do recente encontro de cúpula do G7 (grupo dos sete países mais ricos), da preservação da Amazônia e de relações comerciais. Para ele, o fim da reunião do G7 deixou claro que o presidente francês, Emmanuel Macron, tentou usar a Amazônia para fins políticos. “Macron acabou não tendo êxito”, avaliou.

Questionado se ele também trataria com Trump da sua indicação para a embaixada do Brasil em Washington, que ainda precisa passar pelo Senado, Eduardo disse que essa é uma questão para conversar com os senadores. “Tenho que falar com os senadores. Já tenho apoio dos EUA através do agrément, agora quem vai decidir são os senadores”, respondeu.