Eduardo Cunha e Henrique Alves se tornam réus em caso de propina na Caixa Federal

O juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Souza Oliveira, tornou réus nesta quarta-feira (26) os ex-deputados federais Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que foi ministro nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, e outras três pessoas, incluindo o corretor de valores Lúcio Bolonha Funaro.

O juiz acolheu denúncia do Ministério Público Federal que apontou supostos pagamentos de propina para intermediação de liberação de recursos, para projetos privados, do fundo de investimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Cunha e os outros agora réus haviam sido denunciados pela PGR (Procuradoria Geral da República). Como o político perdeu o mandato no Congresso e, consequentemente, o foro privilegiado no STF, o caso foi enviado para a 10ª Vara. A Procuradoria da República no Distrito Federal corroborou a denúncia da PGR.

O juiz apontou que, segundo o Ministério Público, havia “contatos com os investidores em especial de fundos na Caixa Econômica Federal para cobrança de ‘propinas’, que eram distribuídas a maior parte para Eduardo Cunha e em menor proporção para Lúcio Bolonha, Alexandre Margoto e Fábio Cleto”, ex-dirigente setorial da Caixa que depois fez um acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. Além disso, frisaram os procuradores, haveria “também recebimento de dinheiro ilícito por Henrique Eduardo Alves”.

Segundo o juiz, os procuradores da República apontam “como prova a farta documentação que relata com precisão de detalhes as operações junto à Caixa Econômica Federal e os dados bancários de contas no exterior, planilhas, recibos e anotações feitas por alguns dos acusados”, além dos depoimentos prestados por Cleto e “de outros investigados e testemunhas”, como o empresário Ricardo Pernambuco, que tiveram “intensa atividade no acobertamento e entrega do dinheiro indicado como ilícito a seus destinatários aqui denunciados”.

O juiz determinou ainda a citação dos réus para que apresentem resposta à acusação no prazo de dez dias, além de poderem indicar rol de testemunhas. Cunha está preso em Curitiba (PR). (Folhapress)

