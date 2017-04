Eduardo Gianetti fala sobre democracia e mercado na abertura do Fórum da Liberdade

Eduardo Gianetti, PhD em Economia pela Universidade de Cambridge/Londres, abriu a programação do 30º Fórum da Liberdade, hoje, na Capital. Ele falou para uma plateia repleta de empresários, lideranças e autoridades sobre democracia e mercado, após a explanação inicial pelo presidente do IEE, entidade promotora do evento, Rodrigo Tellechea, que igualmente fez uma abordagem sobre o foco da edição, centrado no Futuro da Democracia.

Ao abordar o tema proposto, Gianetti apontou caminhos para o Brasil sair da crise em que se encontra, em parte provocada pela “simbiose entre patrimonialismo e poder de interesses privados”. Ele vê como fundamental a criação de um conceito de cidadania tributária, favorecendo menos Brasília e mais o Brasil como um todo, permanecendo a arrecadação próximo aos seus locais de origem, priorizando municípios e Estados. “Isto melhoraria a qualidade do gasto público”, com mais recursos destinados às áreas da saúde, educação e segurança. “Esta é uma regra de ouro que daria maior eqüidade ao País e à democracia”.

Aberto para painelistas às 15h, o Fórum contará ainda nesta tarde, às 19h15 com o painel Novos Tempos. Participarão Diogo Costa (diretor do Instituto de Inovação & Governança); o vreador de São Paulo e Coordenador do Movimento Brasil Livre, Fernando Holyday e o jornalisata Luciano Pottier. O vice-presidente do IEE, Paulo Fuchs será o responsável pela mediação. O Fórum continua amanhã ainda, durante toda a tarde, nos salões de eventos da PUCRS.

