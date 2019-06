Eduardo Leite afirma que cinco estradas do Rio Grande do Sul serão entregues à iniciativa privada

Durante viagem ao Chile, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, revelou nesta terça-feira (4) que as rodovias RS 239, RS 235, RS 122, RS 240 e RS 115 serão entregues à iniciativa privada. A modelagem das concessões ficará a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Atualmente, somente as estradas estaduais 235 e 115 não são administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A estatal gaúcha também deverá ser extinta pelo Executivo ainda em 2019.

Deixe seu comentário: