Eduardo Leite fará vistoria nas obras de duplicação da ERS-118

O governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, irão vistoriar as obras de duplicação da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre, nesta segunda-feira (1º). A visita começará às 15h, no km 4 da rodovia, junto à UPA de Sapucaia do Sul.

Será a primeira vez que o governador inspecionará os serviços no trecho de 21,5 quilômetros do entroncamento com a BR-116, em Sapucaia do Sul, ao acesso à Freeway (BR-290), em Gravataí. Em caso de chuva, a programação será adiada.

Após o Estado anunciar a liberação de R$ 131 milhões para a conclusão dos trabalhos, a duplicação da ERS-118 foi retomada no dia 24 de junho.

