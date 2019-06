Eduardo Leite recebe embaixador do Japão e projeta novas parcerias 

O governador Eduardo Leite recebeu, nesta sexta-feira (21), a visita do embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, para projetar novas parcerias e reafirmar o interesse do Rio Grande do Sul em novos investimentos.

Akira é embaixador em Brasília desde 2017, e já visitou o estado três vezes. O diplomata elogiou a trajetória política de Eduardo Leite e pediu para que o RS demonstre apoio às empresas japonesas instaladas em solo gaúcho.

Uma parceria entre o Japão e o Rio Grande do Sul no âmbito educacional e esportivo também é sugerida pelo governo japonês, que pretende difundir a prática do judô nas escolas brasileiras. Acompanharam a reunião o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, o secretário do Esporte e Lazer do RS, João Derly e o titular da pasta da Educação, Faisal Karam.

Em seu perfil oficial do Twitter, o governador comentou o encontro:

Recebemos hoje o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada. Além de projetar novas parcerias, reafirmamos o interesse em contar com novos investimentos e garantimos a nossa disposição em oferecer as melhores condições para atrair os empreendedores japoneses. pic.twitter.com/Tx3rLKOicF — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 21, 2019

