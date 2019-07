Eduardo Leite se reúne com ministro Paulo Guedes e projeta entrada no Regime de Recuperação Fiscal

Nesta quarta-feira (10) o governador Eduardo Leite se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para relatar os avanços do estado no cumprimento de requisitos necessários à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Acompanhado dos secretários de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o governador relatou ao ministro que, nesta última semana, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem e a privatização de três estatais (CEEE, CRM e Sulgás).

O governo projeta assinar o pré-acordo ao RRF ainda no segundo semestre deste ano. “O ministro recebeu com muito entusiasmo as notícias vindas do RS, não apenas a questão das privatizações, como a da LDO, que assume o déficit, demonstrando transparência e honestidade em relação às contas públicas. A reunião nos deu, sim, expectativa muito positiva quanto ao andamento da adesão ao RRF”, relatou Leite.

Nas próximas semanas, as documentações necessárias serão entregues ao governo federal para que a Secretaria do Tesouro Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Ministério da Economia possam avaliá-las.

Deixe seu comentário: