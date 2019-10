Eduardo Leite vai encaminhar projeto que muda plano de carreira dos servidores em outubro

O governador do Estado, Eduardo Leite, afirmou durante programa da Rádio Guaíba, que encaminhará ainda no mês de outubro à Assembleia Legislativa projetos que alteram os planos de carreiras dos servidores. Ele não adiantou se será enviado com pedido de urgência, o que determina que a matéria seja analisada em até 30 dias.

Porém, Leite reafirmou seu comprometimento em apresentar as mudanças aos deputados da base aliada e aos sindicatos, antes do envio. “Estamos nas tratativas finais para o encaminhamento dos projetos à Assembleia Legislativa”, ressaltou.

O governador disse, também, que está aguardando a aprovação da reforma da Previdência no Congresso, uma vez que os assuntos são relacionados. “Embora não atinja os estados, ela dará condições legais para que façamos a nossa reforma em âmbito local”, declarou.

Leite adiantou que as mudanças serão enviadas através de “diversos projetos”. Para tentar amenizar os efeitos da rejeição às propostas, recordou que a conversa e o diálogo com os sindicatos será muito importante para o processo. “Não tenho expectativa de ter convergência em tudo”, afirmou. O governador contou que das conversas que teve com os sindicatos foram extraídas sugestões que deverão estar contempladas e frisou que o objetivo da reforma não é “tirar direitos dos servidores”, mas sim “modernizar a legislação”.

