Eduardo Leite visita Feira Mecopar nesta quinta-feira (03)

O Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conhecerá de perto a Feira Mercopar – uma das maiores feiras de inovação industrial da América Latina, que ocorre em Caxias do Sul nos dias 1º, 2 e 3 de outubro.

A visita à mostra ocorre nesta quinta-feira, último dia do evento, com direito a visitação guiada a algumas empresas expositoras e espaços como o Salão de Negócios e o Salão de Inovação, onde às 15h, ele estará à disposição para receber a imprensa.

A Mercopar é uma realização do Sebrae RS e da FIERGS e conta com 315 expositores, 63% a mais do quem em 2018.

