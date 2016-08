Eduardo Móglia Suñé vence eleição para presidência da ABCCC

A nova figura representativa de uma entidade que há 84 anos movimenta o Brasil foi definida no final desta -feira, dia 31 de agosto. Eduardo Móglia Suñé foi eleito para assumir a presidência da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) no biênio 2016/2018. Ao todo, 1.511 votos foram contabilizados nas urnas, sendo 803 a favor da chapa da situação – liderada por Suñé. O candidato Marcelo Rezende Móglia, da chapa 2, teve 708 votos.

Eduardo é administrador especializado na área rural e há 30 anos atua no julgamento morfológico e funcional da raça Crioula. O proprietário da Cabanha Quilero, localizada em sua cidade , Bagé (RS), tem somado em seu histórico cargos de presidência e vice-presidência em entidades ruralistas, como o Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) de Bagé e Associação Rural Bajeense (presidente e vice), além da atuação na ABCCC como vice-presidente de Núcleos – função ocupada antes de se candidatar ao pleito.

De acordo com o criador, em seu depoimento oficial, a prioridade foi e sempre será o cavalo Crioulo. “A ideia é trabalhar com ainda mais afinco pela raça, com a nossa experiência. Eu fiquei muito feliz de chegar aqui neste momento e todos que quiserem agregar são bem-vindos”, declarou.

Confira a mesa diretora eleita

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Eduardo Móglia Suñe

Vice-presidente Administrativo Financeiro: César Augusto Rabassa Hax

Vice-presidente de Eventos: Eduardo Neto de Azevedo

Vice-presidente Técnico: Luiz Martins Bastos Neto

Vice-presidente de Comunicação e Marketing: Onécio Silveira Prado Júnior

Vice-presidente de Núcleos: Fabrício de Assis Rossato

1º Secretário: Ricardo Felipe Sperotto Terra

2º Secretário: Luís Augusto Weber

1º Tesoureiro: Cassio Rodrigo Panitz Selaimen

2º Tesoureiro: Francisco Carlos Habowsky

CONSELHO DELIBERATIVO TÉCNICO

Mário Móglia Suñe

João Luís Arísio

Álvaro Dumoncel

Luís Fernando da Rocha Peccinin

João Francisco Silveira Silveira

CONSELHO FISCAL

Elisabeth Amaral Lemos

Miguel Scarpellini

Gilberto Rodrigues de Freitas

