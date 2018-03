Eduardo Pitta lança primeiro videoclipe solo

Na semana que Porto Alegre completa 246 anos, o músico e compositor Eduardo Pitta lança videoclipe que é uma verdadeira homenagem à Capital dos gaúchos. Um transeunte que circula pelas ruelas da cidade, em um resgate não apenas do samba, mas da história. É neste cenário que ele revela a essência de “Pé no Samba”, música homônima do seu mais recente álbum.

“Pé no Samba é a caminhada do artista que encontra em sua cidade a inspiração para continuar compondo. Uma celebração do samba, de Porto Alegre, deste novo trabalho, da vida”, destaca o músico.

O vídeo, criado pela Querosene Filmes, está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=hWSClmq8cMY. O EP completo reúne cinco músicas inéditas e pode ser conferido em todos os canais de streaming de música, como Spotify e iTunes. Segundo o artista, o repertório é cercado de requintes que entrelaçam o samba a sonoridades do jazz.

