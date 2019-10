O Rio Grande do Sul registrou crescimento de 0,34% no Idese (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico) em 2016. Na comparação com 2015, o indicador passou de 0,751 para 0,754, o que mantém o Estado no patamar de desenvolvimento médio. Dos três blocos do Idese, dois tiveram percentuais positivos: o da Educação, com o maior avanço relativo (1,73%), e o 0,26% da Saúde.

