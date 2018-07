Educador gaúcho recebe título de comendador em São Paulo

O jurista e educador gaúcho Faustino da Rosa Junior recebeu na noite de terça-feira (24), no salão nobre do Clube Sírio Libanês, em São Paulo, o título de comendador, concedido pela Braslider (Associação Brasileira de Liderança).

A condecoração foi publicada na edição desta quarta-feira (25) da Imprensa Oficial de São Paulo. O prêmio reconhece ações sociais feitas pelo educador ao longo de sua trajetória, como doações em valores altos à AACD, desde 2014, além de inúmeras contribuições ao Projeto Filho, ao Pão dos Pobres, ações beneficentes com pessoas em situação de rua no município de Porto Alegre, entre outras contribuições sociais à comunidades carentes.

Durante cerimônia de entrega do título, destacou-se a carreira de Faustino ao longo de anos de dedicação aos estudos do direito e da filosofia, construindo desde jovem uma grande carreira acadêmica, tendo atuado como professor nos mais diversos segmentos e nas mais diversas instituições de ensino do Brasil.

“Receber mais essa homenagem me faz cada vez mais ter certeza que todos os anos de abdicação frutificaram-se em méritos que hoje posso ter a honra de desfrutar. Esse título me faz cada vez mais ter certeza de que estou trilhando um caminho justo, digno e íntegro. Dedico essa honraria a todos e todas que trabalharam e trabalham ainda hoje junto comigo e que me ajudaram a construir uma carreira da qual tenho imenso orgulho. Também aos mestres que me oportunizaram descobrir os caminhos para o conhecimento e desenvolver o gosto por compartilhar meus conhecimentos”, destacou Faustino.

Militante na área do Direito desde 2006, Faustino dedica também sua carreira profissional ao desenvolvimento empresarial solidário especialmente dos setores empresariais educacionais. São quase 17 anos atuando como educador.

Atualmente, constitui-se em um investidor do ramo da educação e na área da inovação tecnológica. Aos 35 anos, consagra-se como líder de instituições de ensino que visam, especialmente, a formação continuada solidariamente responsável, com cursos de graduação, cursos de pós-graduação e cursos livres com oferta em todo o País.

