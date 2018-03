EDUEXPO : em meio a crise, brasileiros buscam formação profissional no exterior para garantir o futuro

A crise econômica enfrentada pelos brasileiros parece não ter intimidado a busca de estudantes por intercâmbio. Atualmente o Brasil ocupa o ranking Top 8 dos países mais interessados em estudar no exterior. No ano de 2017, 40 mil brasileiros iniciaram cursos superiores em outro país. Além da crise aumentar a procura, ela parece ter influenciado também uma mudança no perfil de quem busca por estes serviços. Hoje, em um quadro de instabilidade, a educação internacional é analisada como investimento e garantia profissional por meio de diferentes cursos, do técnico ao MBA.

Neste mês de março, a maior feira de intercâmbio do mundo, a EDUEXPO, retorna ao Brasil para comprovar esta alta procura. Em 2017, o encontro reuniu um total de 21 mil visitantes em sete cidades. . Para esta edição, que acontece em Porto Alegre no dia 24 de março (sábado), das 14h às 19h, no Barra Shopping Sul, a feira espera um crescimento de 25%. No evento gratuito serão apresentados cursos de idiomas, high school, graduação, pós, mestrado, doutorado, cursos técnicos, de férias e estágios. Diretores de universidades, escolas de idiomas, agências de intercâmbio, agências governamentais de todos os continentes estarão apresentando seus programas de estudos e ministrando seminários para quem busca informações sobre conteúdos programáticos, mercado de trabalho, destinos e bolsas de estudos. Para participar da feira, basta fazer a inscrição no site www.eduexpos.com/brasil2018 e gerar a credencial para o evento. Também é possível baixar o aplicativo da EDUEXPO e conectar-se com as instituições antes, durante e depois do evento. Mais informações pelos telefones (51) 33881935/999737375.

Mais uma vez o evento terá a presença exclusiva do governo do Canadá, que passará informações sobre opções de estudos no país, vistos de estudos, trabalho, bolsas de estudos para pós-graduação e mestrado. Outro destaque será a presença da universidade norte-americana Broward International University, que recentemente abriu um campus em Belo Horizonte com aulas ministradas 100% em inglês e com metodologia de ensino e currículo aplicados nos Estados Unidos. A proposta é seguir à risca o modelo educacional daquele país e imergir o estudante brasileiro na cultura e no modelo de educação norte-americanos. “A Broward College não é uma instituição brasileira que está filiada a uma norte-americana. O aluno será registrado na Flórida e usufruirá do sistema norte-americano, mesmo estando aqui no Brasil”, explica Ed Nelson Rodela, CEO da Broward Brasil.

Já a Full Sail University, uma das organizadoras da cerimônia do tapete vermelho do Oscar, oferecerá Workshops sobre jogos, tecnologia de internet, comunicações, cinema, gravação, arte e design, e outros do ramo de entretenimento. Cada treinamento acontecerá a cada hora durante toda a Feira. O ingresso na feira e nos seminários é gratuito.

Nas palestras de cerca de uma hora com expositores será o momento dos estudantes explorarem detalhes sobre os cursos e a possibilidade de bolsas de estudo e vagas no mercado de trabalho no exterior.

Para Daniela Ronchetti, diretora da FFP EDU Media e organizadora da EDUEXPO, estudar no exterior é cultural do país. “A busca por intercâmbio já havia crescido no segundo semestre do ano passado. Os brasileiros tem tradição enraizada de estudar fora do Brasil, paixão e curiosidade por temas internacionais”, afirma. Porém, a segurança profissional e a possibilidade de trabalho no mercado internacional é o que justifica todo o investimento e é o fator principal da motivação das famílias ao colocarem os filhos em uma universidade no exterior. Realizado duas vezes por ano em 37 cidades da América Latina, Europa, Ásia e África, a EDUEXPO reúne algumas das principais instituições de ensino do exterior e já ajudou mais de 100 mil estudantes a encontrarem seu programa de intercâmbio.

De acordo com a Associação Brasileira Especializada em Educação Internacional, a BELTA, dados mostram que vem aumentando os gastos médios dos brasileiros com intercâmbio. Em 2016, ano de início da grande crise econômica brasileira, 247 mil alunos participaram de programas de intercâmbio, 14% a mais do que 2015, e o investimento em uma viagem educacional cresceu 82%, para cerca de 9 mil dólares ou quase 30 mil reais. Segundo Daniela, “o intercâmbio continua crescendo e o Brasil tem uma boa imagem em outros países, o que tem estimulado as boas instituições de ensino estrangeiras a visitarem o país para apresentarem seus programas a estudantes brasileiros”.

Canadá emprega profissionais estrangeiros graduados no país

O Brasil é o primeiro colocado no ranking de países da América Latina que mais procura estudar no exterior. De acordo com a BELTA, as razões para isso vão desde as ofertas de baixo custo dos estudos, possibilidade de trabalho meio-turno e até mesmo a possibilidade permanência com emprego efetivo.

Uma das maiores instituições de ensino do Canadá, a British Columbia Institute of Technolgy (BCTI) participará da EDUEXPO. O instituto canadense possui alto índice de empregabilidade no país. Para aqueles que querem iniciar uma carreira profissional internacional, esta é uma grande oportunidade. Com sua sede situada na cidade de Vancouver, a BCTI oferece cursos nas áreas de negócios, tecnologia , ciências naturais e aplicadas, engenharia e saúde.

O país é o destino mais procurado pelos brasileiros há 13 anos, deixando os Estados Unidos e a Austrália em segundo e terceiro lugar. Um fator determinante para este fenômeno está no custo benefício. O dólar canadense é mais barato do que o americano, estando a R$ 2,55 em comparação aos R$ 3,24. As passagens aéreas também possuem um valor acessível. “Brasileiros podem trabalhar legalmente se estiverem fazendo um curso de graduação e podem também conseguir uma extensão do seu visto de permanência”, afirma Daniela Ronchetti. A qualidade das instituições de ensino aliado a uma alta qualidade de vida são os motivos que impulsionam a grande procura, ainda mais para aqueles que buscam ter uma carreira profissional no país. O seminário da British Columbia Institute of Technology ocorrerá no dia 24 de março, das 16h30min até as 17h, no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre.

