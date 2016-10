EEBA, que começa hoje, na Alemanha, oportuniza promover o RS e atrair investimentos para o Estado

Rene Wlach, vice-presidente da Camara Brasil Alemanha no Rio Grande do Sul e diretor comercial da Tecon Rio Grande, enfatiza que este EEBA (Encontro Econômico Brasil Alemanha) em Weimar oportuniza promover o Rio Grande do Sul e atrair empresas para investir em nosso Estado. Continua Wlach, “na qualidade de diretor da Tecon, este evento anual nos permite apresentar a principal porta de entrada no Estado, onde as empresas de navegação alemãs já operam semanalmente como hamburg sud e happag lloyd. O encontro vai focar sinergias do Brasil e especialmente do Rio Grande do Sul com a Alemanha. É uma grande oportunidade na área da saúde com o chamado “medical valey ” onde o Estado pretende criar um “cluster” médico em Porto Alegre e região metropolitana especialmente se analisarmos que a capital gaúcha possui uma excelente rede hospitalar, universidades, clínicas, distribuidoras de medicamentos, aparelhos, laboratórios, e toda cadeia médica. Afora isto, há oportunidades na área da agricultura onde temos um elevado potencial de desenvolvimento, ou seja, há necessidade urgente de rever nossa matriz e industrial na área de alimentos”.

A Alemanha e líder no setor maquinário, ou seja, onde o industrial brasileiro pode encontrar toda e qualquer máquina para elevar seu nível de produtividade, e mais, buscar novas experiências e tecnologias em feiras, onde já há vasta programação para dois anos futuros.

“Assim, é possível organizar representações para expandir negócios, novas tecnologias e melhorar a balança comercial que hoje é desfavorável para o Brasil e o RS. De forma individualizada, encontramos boas oportunidades no ramo cervejeiro onde as “joint ventures” podem ser utilizadas e estão à disposição na Alemanha”.

Próxima edição do evento será em Porto Alegre, em 2017

Porto Alegre sediará, de 12 a 14 de novembro de 2017,a 35edição do evento. A expectativa é reunir cerca de 500 empresários alemães no Estado. Jorge Cesa, sócio da Souto Correa, Advogados, especializado em direito comercial lembra ter participado de diversos Encontros Econômicos Brasil-Alemanha. “É sempre uma excelente oportunidade de conhecer os últimos desdobramentos da agenda bilateral e de fazer ótimos contatos. Nesse ano, também se projeta a organização do próximo Encontro Econômico em Porto Alegre, que será um fonte especial de obtenção de tecnologia e outras relações comerciais. O EEBA, em Porto Alegre poderá ser um momento especial de desenvolvimento do RS“.

Programação desta segunda-feira, 17/10

Abertura do 34º EEBS (Encontro Econômico Brasil – Alemanha), no centro de convenções Neue Weimarhalle, Unesco Platz, em Weimar, das 09h às 10h30. Participam Governador e comitiva.

Painel – Políticas Econômicas e Comerciais e Oportunidades de Negócios, das 10h30min às 12h.

Reunião sobre Gestão Pública, 10h30min. Participa secretário Búrigo, da Câmara Alemã.

Reunião com empresa Air Liquide. Pauta: carboquímica, 11h.

Reunião com Governo de Dresden, 15h30min. Participam Governador, presidente da Fiergs, secretários e cônsul.

Reunião com ministro de Economia e Ciência da Turíngia, Wolfgang Tiefensee (Agenda marcada pela Fiergs). Participam Governador, presidente da Fiergs, secretários e cônsul, das 16h30min às 17h30min.

Conversa com a imprensa, balanço do dia, das 16h30min às 17h. Participam Governador, presidente da Fiergs, secretários e cônsul.

