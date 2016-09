Efeito domino

O Rio Grande do Sul, em março do ano passado, foi o primeiro Estado a tornar públicas as dificuldades de caixa. Depois, Paraná e o Rio de Janeiro se alinharam no Bloco dos Sem Dinheiro. Agora, soma-se Minas Gerais, que ameaça entrar em colapso. O secretário da Fazenda, José Afonso Bicalho, disse que, sem a reforma da Previdência, nenhum Estado sairá da crise. Minas é administrado pelo PT, cuja bancada no Congresso Nacional votará contra a mudança na idade mínima para obter aposentadoria. Vem choque pela frente.

FORMALIDADE

O plenário da Câmara dos Deputados votará, terça-feira, a liberação de 2 bilhões e 900 milhões de reais do Tesouro Nacional, já transferidos para auxiliar o Estado do Rio de Janeiro na realização das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Imagine-se uma rebelião da maioria deputados federais e a rejeição da medida provisória. Quem pagaria a conta?

JOGO DE CENA

Governadores do Norte e Nordeste exigiram, esta semana, 7 bilhões de reais do Ministério da Fazenda como forma de impedir que declarem calamidade pública. Resultado: não receberão o dinheiro nem vão quebrar.

EM FORMA DE ESPIRAL

O Impostômetro atingiu 1 trilhão e 400 bilhões de reais ontem à tarde. É o total de tributos arrecadados no País desde 1º de janeiro deste ano. Mesmo assim, o déficit no orçamento federal chegará a 170 bilhões.

LEITURA PARA CANDIDATO

A 1º de junho de 1808, Hipólito José da Costa lançou a primeira edição do Correio Braziliense. No editorial, traçou as linhas que se mantêm atuais como parâmetro para atuação na vida pública:

“O primeiro dever do homem em sociedade é ser útil aos membros dela; e cada um deve, segundo as suas forças físicas, ou morais, administrar, em benefício da mesma, os conhecimentos, ou talentos, que a natureza, a arte ou a educação lhe prestou. O indivíduo, que abrange o bem geral de uma sociedade, vem a ser o membro mais distinto dela: as luzes que ele espalha tiram das trevas, ou da ilusão, aqueles que a ignorância precipitou no labirinto da apatia e do engano”.

NA LINHA

A 17 de setembro de 2006, varredura feita por empresa contratada comprovou que estavam grampeados os telefones dos ministros Marco Aurélio Mello, Cezar Peluso e Marcelo Ribeiro, integrantes do Tribunal Superior Eleitoral.

RÁPIDAS

* Alguns secretários estaduais planejam se licenciar a partir de quarta-feira, possibilitando que mergulhem nas campanhas eleitorais do Interior.

* Amanhã, no Brique da Redenção, petistas atenderão ao pedido de Lula, usando camisetas vermelhas.

* Até agora, o governo brasileiro não tratou do pagamento dos generosos empréstimos feitos para Venezuela e Cuba.

* Como em todas as campanhas eleitorais, alguns candidatos exageram na dose do que se pode chamar de vontadismo de resolver todos os problemas do mundo.

* Deu no jornal: “Petrobras vai reduzir jornada e salários, além de cortar horas extras”. Retrato diferente do que foi pintado pelo governo na campanha de 2014.

* Para quem acompanha alguns programas de propaganda eleitoral é preciso entregar o Manual dos Perplexos.

