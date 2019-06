Efeitos do inverno! Saiba como manter os lábios sem rachaduras no tempo frio

Com a chegada do inverno e do tempo frio, é normal que uma pessoa fique com os lábios rachados, o que, além de incômodo, traz uma sensação visual desagradável. Saiba como manter os lábios sem rachaduras nesta época. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

No frio é normal perdermos umidade para o ambiente, o que já deixa os lábios ressecados. Um dos problemas é que, por causa disso, tentamos umidificar a região passando a língua, o que só piora a situação, já que a saliva é cáustica e irrita a pele da região.

Segundo Sylvia Ypiranga, assessora do departamento de cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é comum tentar encobrir o problema com batons, mas a ação pode piorar o quadro, levando a uma dermatite de contato por conta dos corantes presentes no produto.

“O cigarro também pode levar à alteração do epitélio do lábio. A secura pode ser piorada em um epitélio modificado pelo cigarro”, afirma Ypiranga.

As seguintes dicas podem ajudar a deixar os lábios livres de rachaduras: mantenha a hidratação em dia com o consumo de líquidos, porque isso acabará influenciando a hidratação dos lábios; evite passar a língua nos lábios; use bálsamos ou balms para a hidratação local; mesmo com o frio, ainda há sol, então é importante usar filtro solar, normalmente presente em balms. Em homens, a barba ajuda nessa proteção.

Alimentação em época de frio

Em épocas frias, nada melhor do que ficar encolhido entre as cobertas comendo e assistindo séries ou filmes. E não precisa se assustar se tiver vontade de comer mais do que de costume. A sensação de que no frio sentimos mais fome pode ser explicada pela regulação do calor no nosso corpo.

Os períodos frios exigem que o corpo se utilize de alguns mecanismos para manter ou gerar mais calor, o que explica porque acabamos nos encolhendo conforme as temperaturas diminuem.

A comida é uma forma de gerarmos energia e conseguirmos manter a temperatura média ideal do nosso organismo —entre 36,1°C e 37,2°C—, que é controlada no hipotálamo, no cérebro.

“Nosso organismo faz com que procuremos mais comida para manter a temperatura”, diz Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia.

Além disso, é comum diminuirmos a quantidade de atividade física nesse período, o que também ajudaria a gerar calor para o corpo.

Ter mais fome, contudo, não é regra, podendo variar de pessoa para pessoa e também ser influenciado pela quantidade de gordura presente no corpo, diz Juliana Vieira Meireles, nutricionista do Hospital Sírio-Libanês.

Com menos atividade física e possível maior consumo calórico, deve-se tomar mais cuidado com alimentação exagerada.

No frio, também é comum que as pessoas consumam menos frutas e legumes, o que não é uma boa ideia.

Os especialistas afirmam que o melhor é manter uma alimentação equilibrada.

Para consumo de frutas, por exemplo, pode-se adicionar canela e esquentar no micro-ondas, o que altera um pouco a cara do prato, diz Ribas Filho.

As sopas também são ótimas aliadas para esquentar e ajudar a consumir legumes.

Meireles diz que é importante consultar especialistas para aliar a alimentação a objetivos —o frio é uma boa época para emagrecer.

