A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, afirmou que o Egito abriu mercado para lácteos brasileiros. A informação foi dada neste sábado (14), na rede social oficial da ministra. De acordo com Tereza, as autoridades egípcias aprovaram o Certificado Sanitário Internacional (CSI) que respalda as exportações brasileiras de leite e produtos lácteos.

A missão brasileira começou no Cairo, em 2016, e estava pendente desde então. Desde a última semana, a ministra está em missão comercial no norte da África e no Oriente Médio. O primeiro dia de agenda foi no Egito e, neste domingo (15), Tereza terá um encontro com o secretário-geral da Liga dos Estado Árabes, embaixador Ahmed Abould Gheit, para tratar de infraestrutura e logística. A viagem deve se encerrar nos Emirados Árabes Unidos, com encontros empresariais do setor de alimentos no dia 22 de setembro.

De acordo com a ministra, as negociações foram rápidas, e o Brasil está pronto para exportar produtos lácteos para países árabes a partir do próximo mês. Confira os vídeos de divulgação da ministra:

Começando o sábado com ótima notícia: Egito abre mercado para lácteos brasileiros. As autoridades egípcias aprovaram o Certificado Sanitário Internacional (CSI) que respalda as exportações brasileiras de leite e produtos lácteos. O pedido de aprovação estava pendente desde 2016. pic.twitter.com/i9KSIvvSzF — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) September 14, 2019

Boa noite! Hoje, embarco para uma missão ao Oriente Médio. Visitarei Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Buscamos fortalecer a parceria comercial com esses países. https://t.co/CkDYKK43IX pic.twitter.com/1q04KKHZWn — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) September 11, 2019

