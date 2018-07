O Ministério de Antiguidades do Egito divulgou duas novas descobertas no início deste mês. Uma, datada do período da dinastia ptolemaica – há mais de 2 mil anos -, e a outra das eras greco-romana, copta e islâmica, escondida na época da Segunda Guerra Mundial. O primeiro achado, divulgado no dia 1º de julho, é resultado de escavações arqueológicas na cidade de Alexandria, na costa norte do país.