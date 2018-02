Egito descobre tumba de 4.400 anos de sacerdotisa da época dos faraós

Arqueólogos egípcios descobriram o túmulo de uma sacerdotisa do Antigo Império, decorado com murais e pintura bem conservados, ao sul do Cairo. De acordo com o Ministério de Antiguidades, a tumba tem 4.400 anos. O túmulo foi construído para Hetpet, sacerdotisa da deusa da fertilidade Hathor, divulgou o ministro de Antiguidades, Khaled al Anani, em coletiva de imprensa neste sábado (3). Os arqueólogos acreditam que Hetpet era próxima da realeza egípcia da 5ª dinastia.

A descoberta foi realizada em um cemitério próximo às pirâmides de Gizé por uma equipe de arqueólogos egípcios dirigida por Mostafa Waziri, secretário-geral do conselho supremo de Antiguidades. O cemitério abriga os túmulos de altos oficiais da V dinastia dos faraós (2494-2345 a.C.), alguns dos quais já foram escavados em missões arqueológicas anteriores, disse o ministro.

O estilo arquitetônico das tumbas, suas decorações, seus murais coloridos e sua entrada, que conduz a uma peça em forma de L, são todos próprios desta época. A tumba é feita de tijolos de barro e inclui pinturas em boas condições. “Hetpet está representada em murais de pintura muito bem conservados, como nos de pesca e caça”, segundo o ministro.

Durante a coletiva, ele afirmou que as escavações iriam prosseguir nesta área, com a esperança de que novas descobertas sejam feitas. Nos últimos anos, o Egito autorizou a realização de vários projetos arqueológicos com a esperança de encontrar novos tesouros em um momento em que o setor turístico – um dos pilares da economia – não consegue decolar devido à instabilidade política e à falta de segurança no país.

