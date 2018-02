Egito fecha passagem da fronteira com Gaza

O Egito fechou nesta quinta-feira, de forma surpreendente, a passagem da fronteira de Rafah, na fronteira com o enclave palestino de Gaza, um dia depois de ter sido reaberta, por uma ameaça terrorista. As forças de segurança egípcias detectaram que grupos terroristas que atuam na península do Sinai, no Nordeste do país, planejavam colocar explosivos em um ônibus com palestinos.

