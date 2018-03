Os eleitores egípcios escolhem a partir desta segunda-feira (26) um novo presidente em um pleito marcado pela decepção dos jovens com a Primavera Árabe. Esse movimento em defesa da democracia atingiu países de maioria muçulmana e, no Egito, culminou com a queda de Hosni Mubarak. A eleição será realizada em três dias, portanto, até quarta-feira (28).

