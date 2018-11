Nos próximos dias, a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), em parceria com o governo do Estado e a Secretaria dos Transportes, iniciará a obra de alargamento da rodovia ERS-115, quilômetro 39, no sentido Taquara-Gramado. Também está prevista a implementação de elementos de segurança no local. A licitação teve como vencedora a Encopava, em um contrato para sete meses.

